私は64歳で年金を繰り上げ受給しています。配偶者は60歳で同じく年金を繰り上げ受給しています。私は加給年金を受給できますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、夫婦で年金を繰上げ受給している場合の加給年金についてです。
配偶者加給年金額の対象になる配偶者には以下の要件があります。
・65歳未満であること
・加給年金の受給権者に生計を維持されていること（同居している。別居していても、仕送りをしているなど。前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満）
・被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていないこと
相談者「ランボー」さんと配偶者の2人とも年金を繰り上げ受給していても、「ランボー」さんに厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳に達した時点で、配偶者が上記の要件を満たしていれば、配偶者が65歳に達するまで「ランボー」さんは配偶者加給年金をもらえます。
加給年金額をもらうには、届出が必要です。65歳になると、『老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届（生計維持申立書）（ハガキ様式）』が届きますので、早めに年金事務所に提出しましょう。
令和7年4月からの配偶者加給年金額は、受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の人であれば、41万5900円もらえます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
