〈15歳少女にわいせつ容疑〉「学生には志を高く持てと言っていたのに…」科学技術界のスター・ZEN大学教授（54）が買春で逮捕…少女は「お金目的だった」メディアアート界に衝撃

京都府警亀岡署は2月25日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（児童買春）の疑いで、団体職員の江渡浩一郎容疑者（54）＝茨城県つくば市＝を逮捕した。日本のインターネット黎明期から活躍し、科学技術振興の一翼を担ってきた著名な研究者の逮捕を受け、各所に激震が走っている。

〈画像あり〉「科学技術界のスターだった」ニコニコ学会β創設者の江渡容疑者の15年前の若かりし頃の写真、プロフィール写真に自撮り写真も

「女の子の方は今回が初めてだったようだ」

逮捕容疑は、江渡容疑者が昨年10月29日午後5時18分頃から午後6時頃までの間、京都市南区内のホテルにおいて、当時15歳の学生であった少女Aに対し、現金を渡してわいせつな行為をしたというもの。

両者が接触したきっかけは、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）だ。捜査関係者は、経緯を次のように説明する。

「相手の女の子がSNSに売春の書き込みをして、それを見た江渡が応募してきた……返しを送ったような感じ。女の子（A）の方は今回が初めてだったようだ。お金欲しさでやったようだが、後になって『なんてことをしてしまったんだ』って反省している様子です」

事件から2日後の10月31日、少女Aは自ら亀岡署を訪れ、「わいせつな行為をしてしまった」という趣旨の相談を行った。この自発的な申告が、捜査の端緒となった。

京都府警は2月25日午前10時23分、茨城県つくば市内の容疑者宅で江渡容疑者を逮捕した。同時に家宅捜索を行い、スマートフォンやパソコンといった通信機器などを押収。本人は容疑について「おおむねその通りで間違いない」と認める一方で、児童買春の成立要件となる「年齢の認識」については争う姿勢を見せているという。

「認否については、まだ取り調べが始まったばかりだが、おおむね認めている。ただ、相手の年齢については『今日初めて知った』などと供述している」（捜査関係者）

警察は現在、押収した端末の解析を進め、SNS上でのやり取りの中で年齢を示唆する内容がなかったか、あるいは他に同様の余罪がないかを慎重に調べている。

江渡容疑者はいったいどんな人物なのか。

周囲に研究意識を熱く説いていた「あまりのことで信じられません」

逮捕された江渡容疑者は、日本初の本格的なオンライン大学であるZEN大学の教授を務めていた。だが、単なる大学教授ではない。「デジタル技術とアートの融合」における日本屈指の権威であり、いわば「インターネット文化と学問の橋渡し役」として、実績を積み上げてきたエリート中のエリートだ。

1990年代には、デジタルアート界のノーベル賞とも称される「アルス・エレクトロニカ」で数々の賞を受賞。国を代表する研究機関である「産業技術総合研究所（産総研）」に所属し、専門家だけでなく一般市民も科学に参加できる「ニコニコ学会β」を委員長として立ち上げるなど、常に時代の最先端を走り続けてきた。

江渡容疑者の「表の顔」を知る知人は、今回の事件に言葉を失っている。

「彼は、いわば日本の科学技術界の『スター』でした。2017年には文部科学大臣から表彰を受けていますし、昨年開催された大阪・関西万博にも、量子力学をテーマにした巨大プロジェクトを出展している。名実ともに日本を代表する顔だったんです。

常々、研究や教育の場で『共創（きょうそう）』という言葉を大切にしていました。『ただ誰かが作ったものを使う（ユーザー参加）のではなく、遊び場そのものをみんなで土台から作り上げること（共創）こそが重要なんだ』と。

そしてシステム作りでも教育でも、『一番大事なのは、本人の意識をどこに置くかだ』と熱っぽく語っていました。あまりのことで信じられません」

日頃から学生たちに「一番大事なのは、本人の意識をどこに置くかだ」「志を高く持て」と説いていた江渡容疑者。日本のAI研究を牽引し、人工知能学会の理事という重職にも就き、大学での教育や学会運営に携わっていた人物が、SNSを通じて少女と個人的な接触を持っていたという事実に、捜査当局も困惑を隠さない。

「被疑者の男については、本人は『大学教授』なんて言っているけど、ネットで調べると色々出てくるね。メディアアート？ アートサイエンス？ 詳しくないから私らにはよく分からんけど、万博の美術品がどうのこうのとホームページにはもっともらしいことが書いてあって、多岐に頑張って活動していたんだなとは思っている」（捜査関係者）

「芸大などにいる“少し変わった子”がタイプだった」

江渡容疑者が教授を務めるZEN大学、および理事を務めていた一般社団法人人工知能学会は、逮捕翌日の26日、ホームページ上で厳しい声明を出した。

ZEN大学は、事態を「極めて深刻」と捉え、再発防止を誓っている。

〈教育に携わる者がこのような容疑で逮捕されたことは極めて遺憾であり、本学として事態を極めて深刻に受け止めております。今後、事実関係が明らかになり次第、法令および本学の諸規程に則り、厳正に対処してまいります〉（ホームページより）

また、人工知能学会の栗原聡会長も、学術界全体の信頼を損なう行為であるとして、即座に江渡容疑者の理事権限を停止する措置をとった。

〈学術・教育・研究という高い倫理感が求められる中でのこのような事態は極めて残念であり遺憾であると言わざるを得ません。江渡氏の理事としての権限を停止するとともに、今後の対応・処分等を含め、厳粛に対応してまいります〉（ホームページより）

長年交流があった知人は肩を落とす。

「もともと、大学院の頃に結婚してすぐに子どもも授かってね、今も奥さんと一緒かはわからないけど、そんな若い子が好きとかでもなかった。どちらかというと芸大などにいる“少し変わった子”がタイプだったと思う。今回の逮捕でいずれ出てきたとしても、世間的にオモテに出て仕事をすることは厳しくなるでしょう」

江渡容疑者は26日、京都地方検察庁へ送致された。最先端の技術や「共創」の理想を掲げた研究者が、なぜSNSで出会った15歳の少女に現金を渡してわいせつな行為をしたのか。今後、解析されるデバイスの中から、その動機と「別の顔」が明らかになっていくだろう。

