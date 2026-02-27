パーソルイノベーション株式会社 lotsful Companyが運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』は、20～40代の会社員を対象に、【副業とお金の実態調査2026】を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 6割弱がお金に不安─40代女性の4人に1人が“不安度MAX”という深刻な実態 最大の不安要因は「物価上昇」─短期と長期の不安が同時に存在 不安は“行動の原動力”に─副業意向者の95％超が「不安が影響」 副業収入の74％が「投資」へ─副業が資産形成の起点に 副業収入の期待と現実のギャップ─約7割が「期待通り以上」─副業は“現実的で再現性の高い収入源”に

6割弱がお金に不安─40代女性の4人に1人が“不安度MAX”という深刻な実態

お金に関して感じている不安について、不安の程度を0～10点で表すとどのくらいかを尋ねたところ、「6～10点」と回答した“不安を抱える層”は58.0％に達した。中でも最大値である「10：とても不安が強い」と回答した割合は、全体の16.5％にのぼり、特に40代女性では25.5％が「不安度MAX」という突出した結果となった。

世代・性別による不安格差が顕在化しており、教育費や住宅ローン、老後資金といったライフイベントの重なりが、心理的負担を強めている可能性が示唆される。

※お金に関する不安の程度について0～10点で評価してもらい、本調査では0点を「不安がまったくない層」、10点を「不安度が最も高い層（不安度MAX層）」として分析している。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

最大の不安要因は「物価上昇」─短期と長期の不安が同時に存在

お金に関して、現在不安に感じているものを尋ねたところ、「物価上昇（59.7％）」が最多となり、次いで「老後資金（53.3％）」「将来の収入の不安定さ（50.0%）」が続いた。

これらの結果から、家計を直撃するインフレによる短期的な負担と、老後資金や収入不安といった中長期的な不安が重なり合うことで、個人の心理的ストレスが構造的に高まっていることが示唆される。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

不安は“行動の原動力”に─副業意向者の95％超が「不安が影響」

今後副業をしたいと回答した人に対し、お金の不安が副業意欲に影響しているかを尋ねたところ、「強く影響している（47.7％）」「やや影響している（47.7％）」となり、95％以上が「お金に対する不安が副業意欲に影響している」と回答しており、金銭的不安が副業意欲の直接的な動機となっていることが分かる。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

さらに、お金に対する不安度のスコアが高い人ほど、2026年に始めたい副収入手段として「副業」を選択している割合も高くなる傾向にあり、不安度に比例して副業意欲が増加する傾向が確認された。

「副業」を選択した割合は、お金に関する不安がまったくない層では、15.4%にとどまる一方、不安度MAX層では、37.9%となり、副業意欲は2倍以上に達している。これらの結果から、副業は単なる収入補填ではなく、将来不安を軽減するための、最も現実的かつ実行可能な防衛策として位置づけられている実態が浮き彫りになった。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

副業収入の74％が「投資」へ─副業が資産形成の起点に

2026年に始めたい、または強化したい副収入手段として「副業」を選んだ回答者にその理由について尋ねたところ、「手元収入をすぐ増やしたい（51.6％）」が最多となり、次いで「物価高への備え（43.8％）」、「本業に依存したくない（40.5％）」が続いた。物価高への即時的な対応や、収入源の分散といった“生活防衛”を目的とした動機が強く表れていることが分かる。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

一方で、副業経験者に実際に副業で得た収入の使い道を尋ねたところ、「貯蓄（43.8％）」、「生活費の補填（43.4％）」、「趣味・娯楽（37.0％）」が上位となった。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

また、副業収入のうちどれくらいを投資に回しているかを尋ねたところ、74％が「投資に回している」と回答しており、日々の生活を支える実用的な使い道にとどまらず、将来に向けた資産形成への意識の高さがうかがえる。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

加えて、副業未経験者を対象に「もし副業で収入を得られた場合の使い道」を尋ねたところ、最多回答は「貯蓄（56.2%）」、次いで「趣味・娯楽（44.6%）」「投資(新NISAなど)（39.7％）」が続いた。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

副業収入の期待と現実のギャップ─約7割が「期待通り以上」─副業は“現実的で再現性の高い収入源”に

副業を始める前に「月にこれくらい収入が得られる」と期待していた金額と、実際の副業収入のギャップについて尋ねたところ、いずれも「月3～5万円」がボリュームゾーンとなり、大きな乖離は見られなかった。

また、副業経験者の約72％が「期待通り、または期待以上」の収入を得ることができたと回答しており、副業は、将来の収入が見通しにくい中でも、個人の努力によってコントロール可能な“確実性の高い収入源”であることが分かる。

画像：パーソルイノベーション株式会社 2026年2月26日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査手法：インターネット調査（Fastask）

■調査対象：全国の企業に勤める会社員 20～40歳代の男女

■調査期間：2026年1月5日（月）～1月13日（火）

■対象人数：660人

■調査手法：インターネット調査（Fastask）■調査対象：全国の企業に勤める会社員 20～40歳代の男女■調査期間：2026年1月5日（月）～1月13日（火）■対象人数：660人

ニュース情報元：パーソルイノベーション株式会社