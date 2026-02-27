ロマンがすごい「動くネオン時計」を作ってみた！ デジタル表示をあえて物理的にLEDが動くギミックで実現

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『動くネオンを作ってみた』というBBコリーさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ネオンの看板はかっこいいけど、動いたらもっとかっこいいのでは？

と言うことで動かしてみました！

動くネオンを作ってみた

技術系動画を投稿しているBBコリーさんが公開した「動くネオンを作ってみた」が、とても楽しい作品となっています。LEDを物理的に動かして表示を変えるデジタル時計が登場します。

動画の冒頭では、時計の表示が21:21から21:22に移り変わる様子が実演されています。一度すべての表示がO型に、次はI型になり、その後「21：22」へと一斉に揃います。モーター音と共に繰り広げられるギミックがロマンをかき立てます。

背面には30Wのハイパワー電源や、各部の動きを制御するユニットが搭載されています。内部には32個ものモーターが組み込まれており、「スライダー機構」と呼ばれる仕掛けによって表示が制御されています。

正面には滑車が配置され、ひも状のLEDを引っかけています。滑車の動きでLEDの位置が変わり、様々な形状に瞬時に変化。0から9まで全ての数字に対応しています。

デジタル時計をあえてアナログ的な機械仕掛けで実現させたこの装置。滑らかでメカニカルな動きを見たい方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

おお

すご

「動く」ってそういうことか

機構でこの形を作るのがすごい

はえ〜

文／高橋ホイコ