杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの“寝返りチャレンジ”公開 愛嬌たっぷりな姿に反響「かわいすぎる」「ずーっと見てられる」
タレントの杉浦太陽（44）が、27日までに自身のYouTubeチャンネルでショート動画を更新。第5子で次女の夢空ちゃん（ゆめあ）が寝返りにチャレンジしている様子を公開した。
【動画】「もうすでに顔が出来上がっている!!」寝返りに挑戦する杉浦太陽の第5子次女・夢空ちゃん
「ゆめしゃん寝返りチャレンジ」と題した動画で、杉浦が「ゆめ！こっちだコロン！」「がんばれ」「こっちこっち」「よっしゃ！いけ！」と応援の声をかけると夢空ちゃんは「ふぅ〜」と愛らしい声を出しながら寝返りに成功。寝返りできた夢空ちゃんは、満面の笑みを見せて満足気な表情をしている。
そんな夢空ちゃんに対して「上手〜」「頑張りました〜」「かわいいですね」と声をかけるほほ笑ましい瞬間を披露し、優しい父親の姿をのぞかせた。
この動画に、コメント欄には「ああ可愛い。ずっーと見てられる」「ゆめしゃん。癒やし。かわいい」「寝返り上手〜」「家族全員がメロメロな理由がわかります。わたしもメロメロです」「もうすでに顔が出来上がっている!!」「可愛すぎる こんなに笑顔が可愛い赤ちゃんを見た事が無いんだけど」と称賛の声が寄せられている。
杉浦は2007年6月、元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【動画】「もうすでに顔が出来上がっている!!」寝返りに挑戦する杉浦太陽の第5子次女・夢空ちゃん
「ゆめしゃん寝返りチャレンジ」と題した動画で、杉浦が「ゆめ！こっちだコロン！」「がんばれ」「こっちこっち」「よっしゃ！いけ！」と応援の声をかけると夢空ちゃんは「ふぅ〜」と愛らしい声を出しながら寝返りに成功。寝返りできた夢空ちゃんは、満面の笑みを見せて満足気な表情をしている。
この動画に、コメント欄には「ああ可愛い。ずっーと見てられる」「ゆめしゃん。癒やし。かわいい」「寝返り上手〜」「家族全員がメロメロな理由がわかります。わたしもメロメロです」「もうすでに顔が出来上がっている!!」「可愛すぎる こんなに笑顔が可愛い赤ちゃんを見た事が無いんだけど」と称賛の声が寄せられている。
杉浦は2007年6月、元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。