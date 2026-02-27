高橋成美、“りくりゅう”木原龍一の意外な一面明かす「海外生活が長くて…」
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで解説を務めた高橋成美が、27日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。かつてペアを組んでいた“りくりゅう”木原龍一の意外な一面を明かした。
【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一
スタジオで木原の意外な一面について質問された高橋。「木原選手めちゃくちゃ素晴らしいんですけど」と切り出した上で「海外に10年以上住んでいるけど、なかなか英語が上達しない」と明かした。
その上で「もっとすごいのが人間力」と説明。「周りから人がすごく寄ってくる。彼の行動力と努力は世界中が認めている。練習に対する姿勢は言語や言葉じゃないものを乗り越える人間的な魅力がある」と、木原の人柄を絶賛していた。
