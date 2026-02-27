侍ジャパンの公式インスタグラムが２７日更新され、大谷翔平選手が合流し、チームメートと談笑する姿などが公開された。

「本日は大谷翔平選手がチームに合流しました」とつづり、大谷がバンテリンドームのグラウンドに姿を見せる様子やミーティングでチームメートにあいさつするシーン、古巣・日本ハムでチームメートだったソフトバンク・近藤健介外野手や花巻東の先輩・エンゼルスの菊池雄星と談笑する写真などが投稿された。

大谷は２６日、ＷＢＣを前に侍ジャパンに合流。チャーター機で名古屋空港を経由して、バンテリンドーム入りし、早速汗を流した。

ファンからは「空港に到着しましたニュース見て涙出たのに こんちゃん、菊池選手と話してるー」「みんな主役だけど。しまるね！」「翔平さま♡大スターのオーラヤバ〜い」「一気にチームの士気が上がったな」などと大谷の合流に歓喜する声や「こんなでかかったっけ そしてＪＡＰＡＮ ユニ着てる翔平さん涙出てきた」「テルが小さく見えるってどんだけ大谷さんでかいの！！」と一回り大きくなった大谷の姿に驚きの声も上がっていた。