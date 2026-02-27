あのちゃんが「リカちゃん」に仲間入り、本人モデルの着せ替え人形が発売 黒髪ボブやルーズソックスなど再現、“職業”にも注目
タカラトミーは4月18日、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、ドール付きプレイセット『推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん』（税込5940円）を発売する。アーティスト・タレントのあのをモデルにした“リカちゃんのおともだち”が登場する。
【拡大写真】黒髪ボブやルーズソックスも再現！あのちゃん自らデザインに携わった『推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん』
「推しごとフレンズ」は、店員や客になりきって“お仕事遊び”が楽しめるシリーズ。子どもたちが憧れの職業を体験できることをコンセプトに企画された。
『〜はいしゃのあのちゃん』は、あのをモデルにした“リカちゃんのおともだち”ドールと、あのが好きな「歯」をテーマに歯医者の仕事にフォーカスしたプレイセット。
幼少期からリカちゃんに憧れていたというあの本人がデザインにも携わり、好きな水色を基調に、トレードマークの黒髪ボブやルーズソックスを再現した。瞳の色も水色に設定し、イヤリングや胸元のチャームには“歯”のモチーフをあしらうなど、こだわりを随所に反映している。
プレイセットでは、“ルーレットパソコン”で患者の歯の状態を診断し、“お手当てパッド”を使って治療ごっこが楽しめる仕様となっている。
発売を記念し、あのがナレーション出演するCM「推しごとフレンズ CM あのちゃんナレーションver.」を2月27日から公開。3月1日からはテレビCMを全国で順次放映する。また、「リカちゃん」と「あのちゃん」が子どもの悩みに答える動画や、あのが声優として出演するおはなし動画も、リカちゃん公式YouTubeチャンネルで公開中だ。
なお、今回は『〜はいしゃのあのちゃん』のほか、『推しごとフレンズ パティシエリカちゃん』『推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん』（各税込5940円）も同時発売する。
【あのコメント】
Q．こだわったポイントは？
あの：黒髪ボブのリカちゃんのおともだちというのがこれまでいなかったと思うので、そこは新しいかなと思います。歯医者さんということで、大好きな歯の要素を洋服やアクセサリーにたくさん取り入れられたのもうれしかったです。
Q．リカちゃんのおともだちになった気分は？
あの：まさかリカちゃんの世界に入っておともだちになれると思っていなかったので、すごくうれしいです。
Q．小学生の時はどんな遊びをしていた？
あの：お兄ちゃんのお下がりの服を着て、お兄ちゃんの友達と外で遊ぶことが多かったのですが、リカちゃんなどの人形遊びは、洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした。
