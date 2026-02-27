歌手の郷ひろみが２６日、ＮＨＫ「ＳＯＮＧＳ」で、人生初となる倉庫型家具店での買い物を実行した。

番組では２年前に５０年ぶりに電車に乗って渋谷のＮＨＫまで行く挑戦をした郷。その回が大反響だったことから、今度は初めて横浜市にある倉庫型家具店で買い物をすることになった。

「基本的にあまり買い物をしない。特に路面店に行くことはない」という郷は、今回は愛犬のつぼみちゃんのＳＮＳ映えするグッズを買う…という目的を持って店内に入っていた。

だが「どこに行けばいいんですか？それすらもわからない」と入口からいきなり迷子。だがショッピングバッグを発見すると、途端に買い物モードに突入だ。「悩まないんです」というと、ソファカバーやぬいぐるみ、犬用のお皿、電気コードを隠す箱など、カートに詰め込んだ。

そして最後の難関・セルフレジ。バーコードにセンサーを当てることを知らないため、商品そのものにピッと光を当てていたが、バーコードに当てることを教えてもらうと「楽しいわ…」と満面の笑み。なんとか支払いを終えると「はぁ」と一息。「初めてのことなんで、戸惑いもあったけど、やっぱり買い物は楽しい！」と大喜びだった。