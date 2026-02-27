日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が２７日に放送され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）を特集した。

スタジオには木原の元パートナーである高橋成美さんが生出演。そこでコメンテーターの三輪記子弁護士が「高橋さんしか知らない木原選手の一面ってありますか？」と質問した。

一瞬考えた後「あー、あのことかなぁ」と高橋さん。それから「木原選手、めちゃくちゃすばらしいんですよ。海外生活も長くて、１０年以上住んでいるんですけど、なかなか英語が上達しないんです」とぶっちゃけ。これには出演者らが吹きだした。

それでも高橋さんは「もっとすごいと思うのは人間力。今は英語もちろんしゃべれますけど、正式な場で（英語を）しゃべらないのに周りから人がすっごく寄ってくるんです。それは１３年前に私と組んでいたころ全然しゃべれなかった時からなぜか人が寄ってくる。というのも彼の行動力と努力を世界中が認めるんですね。背中で語るといいますか…本当に姿勢とかが言語とか言葉ではないものを飛び越える。そんな魅力があります」と語った。