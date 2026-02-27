◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪北支部予選（２１、２２日・万博記念公園野球場ほか） ◆中学生の部・代表決定戦（準決勝） 大東畷ボーイズ６―１３豊中ボーイズ＝６回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」の各支部予選が行われた。２枠を争う大阪北支部では豊中ボーイズが１９７６年の加盟以来、春夏通じて初めての全国切符を獲得。大阪柴島ボーイズは同支部優勝を果たし、４年ぶりの本大会へ弾みをつけた。大阪南支部は大阪山直（やまだい）ボーイズが加盟２４年目で、こちらも悲願の全国初出場。和歌山県支部では和歌山御坊ボーイズと和歌山ボーイズが勝ち上がり、２８日に関西の大トリで決勝を迎える。

打ちまくった。豊中は最大５点ビハインドもなんの。最後はこの試合２度目の１イニング５得点で、コールド決着。春夏通じて初全国にお祭り騒ぎのベンチで、沢田主将は「最高！ マジでうれしい。点の取り合い。気持ちで負けないようにした」とまくし立てた。

苦境で打線が覚醒した。３回に５失点。万事休すかと思われた。直後に無死満塁とし、沢田が「自分が全部取り返す気持ちだった」と右越え三塁打。山田、金子にも適時打が出て、試合を振り出しに戻した。

５回に再び勝ち越しを許したが、動じない。山口、早川、金子の３連打であっさり逆転。６回は金子が「ランナーを残さずかえす気持ちだった。今までやってきたことのベストを出せた」と３打席連続タイムリーで乗せた。最後は１番・福井が３安打目の２点打で７点差。「絶対に僕で決めようと。本当に最高！ 言葉にできない」と１６安打１３得点の猛打ショーを締めた。

土日の連日１０００スイングなどで高めた強打が結実。沢田は「ここで満足せず、全国で優勝したい」と初出場Ｖをぶち上げた。