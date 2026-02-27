◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪北支部予選（２１、２２日・万博記念公園野球場ほか） ◆中学生の部・代表決定戦（準決勝） 北大阪ボーイズ４―１１大阪柴島ボーイズ＝５回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」の各支部予選が行われた。２枠を争う大阪北支部では豊中ボーイズが１９７６年の加盟以来、春夏通じて初めての全国切符を獲得。大阪柴島ボーイズは同支部優勝を果たし、４年ぶりの本大会へ弾みをつけた。大阪南支部は大阪山直（やまだい）ボーイズが加盟２４年目で、こちらも悲願の全国初出場。和歌山県支部では和歌山御坊ボーイズと和歌山ボーイズが勝ち上がり、２８日に関西の大トリで決勝を迎える。

終わってみれば３戦連続コールド勝ちと、盤石に全国を決めた。支部内屈指の強豪も春は４年ぶり。福田主将は「接戦になるかと思っていたけど皆、しっかりと打てた」と納得だった。

３点を追う３回に１番・永吉からの４連打で、まず１点返した。敵失と死球で追いつき、山下來が走者一掃の二塁打し「（同点になり）気楽に打席に入れた。皆の勢いに乗って、自分も打ってやろうと。最高」。その後も重盗と永吉のこの回２安打目の適時打で、８者連続得点と攻め立てた。

初戦からすべて先発してきたのが、背番号１の船本だ。この日は４回４失点も、バットで４回に適時二塁打。「絶対に全国へ行きたかった」とマウンド同様に存在感を示した。

ともに全国切符を得た豊中との決勝も快勝。支部１位として、本大会に乗り込む。福田は「チームの目標は全国制覇。ここは通過点」。頼もしく言い切った。