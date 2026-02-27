【つながる謎のグミ!? グミリンズ】 3月16日発売予定 価格：162円 【どうぶつくみたてビスケット】 3月30日発売予定 価格：173円

バンダイキャンディ事業部はお菓子「つながる謎のグミ!? グミリンズ」と「どうぶつくみたてビスケット」を発売する。「つながる謎のグミ!? グミリンズ」が3月16日発売で、価格は162円。「どうぶつくみたてビスケット」が3月30日発売で、価格は173円。

バンダイキャンディ事業部は「キャラパキ」を皮切りに、「釣りグミ」、「チョコパーキング」など、お菓子でありながら遊びの要素を組み合わせた商品を意欲的に開発している。これらは、子どもたちの中にある「夢中になって遊ぶ」「自分で作り上げる達成感」「友だちと見せ合う楽しさ」といった、普遍的な体験価値と向き合うことを大切にする開発姿勢があるという。

「つながる謎のグミ!? グミリンズ」

「つながる謎のグミ!? グミリンズ」は子供たちに人気の“長いグミ”に着目し、ただ長くするのではなく、「つなげる」という遊びを加えることで、体験価値をプラスしたキャラクター型グミ。どんどん長くするだけでなく、組み合わせて様々な形を作ることも可能。

「どうぶつくみたてビスケット」

「どうぶつくみたてビスケット」は、「からだビス」、「あしビス」、「ボーナスビス」を組み合わせ、色々な動物を作ることができる遊んで、食べて楽しいビスケット。ワクワク感のある体験を提供するため、デザインの数と形にこだわり、組み合わせの総数は100万通り以上。