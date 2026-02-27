◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会和歌山県支部予選（２１、２２日・紀三井寺公園野球場ほか） ◆中学生の部・準決勝 和歌山御坊ボーイズ３―０紀州ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」の各支部予選が行われた。２枠を争う大阪北支部では豊中ボーイズが１９７６年の加盟以来、春夏通じて初めての全国切符を獲得。大阪柴島ボーイズは同支部優勝を果たし、４年ぶりの本大会へ弾みをつけた。大阪南支部は大阪山直（やまだい）ボーイズが加盟２４年目で、こちらも悲願の全国初出場。和歌山県支部では和歌山御坊ボーイズと和歌山ボーイズが勝ち上がり、２８日に関西の大トリで決勝を迎える。

和歌山御坊が６年ぶりの春全国へ王手をかけた。先発・浜田は５回３安打無失点。唯一のピンチだった３回１死満塁を二ゴロ、見逃し三振でしのぎ「守備を信じて自信を持って投げられた」と拳を握った。２番手の背番号１・見崎も２回０封。昨年支部代表で本大会準Ｖの紀州を封じ込んだ。

打線は効率良く得点した。２回に敵失で出塁した走者を犠打と見崎の安打で三進させ、山田のスクイズで先制。３回には杉本主将、三木の連続二塁打で１点加えた。５回は四球の杉本が二盗と送りバントで三塁へ進み、バッテリーエラーで無安打の生還。チーム計４安打ながら３点を挙げた。

２安打した見崎は「決勝で先発なら仕事を全うする」と準備万端。杉本は「決勝も集中してやっていきたい」と気合を込めた。