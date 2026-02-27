◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会和歌山県支部予選（２１、２２日・紀三井寺公園野球場ほか） ◆中学生の部・準決勝 和歌山日高ボーイズ８―１１和歌山ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」の各支部予選が行われた。２枠を争う大阪北支部では豊中ボーイズが１９７６年の加盟以来、春夏通じて初めての全国切符を獲得。大阪柴島ボーイズは同支部優勝を果たし、４年ぶりの本大会へ弾みをつけた。大阪南支部は大阪山直（やまだい）ボーイズが加盟２４年目で、こちらも悲願の全国初出場。和歌山県支部では和歌山御坊ボーイズと和歌山ボーイズが勝ち上がり、２８日に関西の大トリで決勝を迎える。

序盤から押し込んだ。和歌山は初回、バッテリーエラーで先制すると５番・海瀬、辻本風、齊藤が３連続適時打。いきなり４点を奪った。２回には１番・森本の三塁打を起点に長尾、海瀬のタイムリーで２得点。３回は無死満塁から森本が「１番だから出塁と、チャンスではランナーを返すとかを意識している」と２点打した。さらに海瀬が「チャンスで打てて良かった」と３打点目の犠飛を放つなど３回までに１０得点した。

終盤に追い上げられたが、前半の“貯金”で逃げ切り。本大会出場へ、あと１勝に迫った。田村主将は「点を取られた時に元気がなくなる。決勝はもっと声を出していきたい」と気合十分。あと１つ勝って、１９年ぶりに春の扉を開く。