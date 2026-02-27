侍ジャパンに選ばれているブルージェイズの岡本和真（29）が、好調を維持して新天地での調整を終えた。

日本時間27日のマーリンズ戦に「6番・三塁」で出場。第3打席で左翼線への2点適時二塁打を放って3打数1安打2打点。オープン戦に4試合出場して9打数3安打の打率.333、1本塁打、4打点と結果を残した岡本は「ケガなく終われてよかった」と振り返った。前日のタイガース戦は「5番・三塁」で出場し、2打数1安打1死球1得点。120メートル以上の特大中飛もあった。同24日にはオープン戦第1号を放っており、ブルージェイズのシュナイダー監督が「ここのところのカズ（岡本）には感心させられている。彼はプレーの意図や試みといった数多くのことを早くも理解し始めている。三塁の守備でもいいプレーがあった」と絶賛するほどだ。

侍ジャパンに合流するため、帰国の途に就いた岡本は、前回WBCは全7試合に出場して打率.333、2本塁打、7打点と打ちまくった。もともと環境の変化に強い。巨人の某コーチがこう評していたことがある。

「和真は細かいことは気にしない。一時、サード、ファースト、レフトって守備位置がコロコロ変わった時があったでしょう。普通は打撃にも影響が出るものだけど、和真の場合は全く影響しなかった。環境の変化に強いんです。だから、ボールが変わったり、いつもと違う環境のWBCでも自分のプレーができる。そんな選手、巨人というか全体を見渡してもあまりいません。和真の一番の特徴じゃないかな」

侍ジャパンの井端監督は、かつて巨人の内野守備コーチを務めていた。師弟関係にある岡本の「鈍感力」を誰よりも熟知しており、国際大会に強い愛弟子を頼りにしている。今季からメジャーへ挑戦するため、移籍先の方針によっては侍招集が不透明な状況の中、早い段階から井端構想に入っていたというから、信頼度は絶大だ。

スーパースターの大谷は徹底マークされるだろう。その分、その後を任される岡本が侍打線のキーマンになりそうである。

侍J野手のキーマンといえば、近藤健介も忘れてはいけない。実力、実績はいわずもがな、人望も極めて厚い。特に、グラウンド外でも周囲の心を鷲掴みにする「豪快過ぎる野武士っぷり」とは、いったいどのようなものか。

