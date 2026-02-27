馬場典子アナ、“ありもの食材”で作った「ナシゴレン風チャーハン」を紹介「アイデアたっぷり」「おうちごはんも教授なみの腕前」
フリーアナウンサーの馬場典子（51）が24日、自身のインスタグラムを更新。手作りのチャーハンを披露した。
【写真】「おうちごはんも教授なみの腕前」馬場アナが披露した“なんちゃってナシゴレン風チャーハン”
馬場アナは「甘辛く煮た鶏そぼろと ちょこちょこ食材があったので なんちゃってナシゴレン風チャーハン」と書き出し、「鶏そぼろ、しめじ、カブの葉、ミニトマト プライド風エッグ ナンプラー、ハチミツ、ライム代わりのすだち」と使用した具材も紹介。
「めちゃ美味しくできました」と満足げにつづり、「カブの葉使い切ったけどピーマンあるし しめじ使い切ったけど椎茸あるし 卵なくても美味しかったから 明日も作ろうかな〜」ともコメント。「#おうちごはん #グルメではなく食いしん坊 #ありものごはん」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にフォロワーからは「とても美味しそうですね。食べたいです！」「アイデアたっぷり」「美味しそうだし、姫様の余裕も感じられ嬉しい 具材もクセのない物ばかり♪」「余ってたらください」「お家がお隣さんだったら、おすそ分けして欲しくなる1品ですね」「おうちごはんも教授なみの腕前ですね」などのコメントが寄せられている。
