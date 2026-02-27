三田寛子「歌舞伎座から帰ってきた三男が…」 料理する息子を公開＆手料理に反響「正に理想の息子さん」「慣れた手つき！」
タレントの三田寛子（60）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。歌舞伎役者で三男の中村歌之助（24）が手料理を振る舞う姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「美味しいヨォ〜」三田寛子が感激＆SNSで絶賛の声、三男・中村歌之助が作った手料理
三田は「仕事が終わって帰って来たら 歌舞伎座から帰ってきた三男が ささっと冷蔵庫にあるものでパスタを作ってくれた」と、歌之助が母のために腕を振るったという心温まるエピソードを明かした。
投稿では、歌之助の手慣れた様子のフライパンさばきを捉えた動画や、ウインナーやエビが入った見た目も美しいパスタなどをアップ。「美味しいヨォ〜」と、感無量の様子で喜びを爆発させている。
コメント欄には「お料理上手な息子さん」「慣れた手つき！」「美味しそう」「母孝行な息子さん」「羨ましい！」「正に理想の息子さん」などの声が多数寄せられていた。
