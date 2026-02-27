視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

2月27日（金）放送で竹山隆範探偵が調査するのは、東京都の男性（32）から寄せられた依頼『つま先の遺骨でネックレス！？』。

僕は、2025年の11月に右足のつま先を、病気の治療のために切断した。切断したつま先は火葬して遺骨となり、先日手元に戻ってきた。生きる気力を失った時期もあったが、今は何とか前向きに頑張って生きていきたいと思っている。そこで、せっかくなので自分の遺骨でカッコいいアクセサリーを作ってみたい、と考えた。ネックレスにして常に“自分”を身に着けられたらと思っている。ただ僕一人では、何をどうしたらいいか見当もつかないので力を貸して欲しい、というもの。

つま先の骨が入った骨壺を持って現れた依頼者は、「笑顔を届けにきました」と超明るい。そんな彼は11歳で小児糖尿病を患い、一時は死をも考えたと明かす。が、つま先を切断してからはポジティブになり「自分の体でアクセサリーを作れば、めちゃくちゃロック！」と誰にも出来ないことを思いついた。そこで、動物の骨をアクセサリーにする“ボーンカービング”の日本の先駆者の元へ。

しかし依頼者の骨は火葬したため割れやすく、加工は無理だという。そこで依頼者と竹山探偵は、ある方法で、この世に一つしかないカッコイイアクセサリーを作っていく。

2月27日（金）よる11時17分放送の『探偵！ナイトスクープ』では他にも、桂二葉探偵が調査した『最上級のおならを彼氏に嗅がせたい』、エース探偵の『「ち」が「き」になる小学５年生』と、さまざまな依頼を解決した。

