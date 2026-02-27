高市首相が皇位継承巡り「男系男子に限るべき」国会で発言　「皇位が女系で継承されたことは一度もない」

国会では、新年度予算案についての基本的質疑が衆議院予算委員会で始まり、高市総理大臣が本格論戦に臨んでいます。

国会記者会館から福田真子記者が中継です。

きのう消費減税に関する「国民会議」をキックオフさせた高市総理に対し、参加を見送った野党側が会議の方向性があいまいだと問いただしました。

小川代表は午前の予算委員会で、「昨日、参加を見合わせたことは、心苦しく思っております。ただ、会議の性格、改革の方向性、責任の所在、これが曖昧だと感じているので、踏み切れなかったんですね」と発言。

高市首相は、「支給付き税額控除については、そうやって協議体を作っていく」「こういうお話が（選挙前から）あったことも、承知を致しております」と応じた。

また、これに先だって自民党の稲田元防衛大臣は国民会議の議論に子育て世帯への支援を含めるよう求め、高市総理は、「低・中所得層を集中的に支援する観点で実現したい」と応じました。

一方、高市総理は皇位継承を巡って「皇位が女系で継承されたことは一度もない」と述べるなど「男系男子に限るべき」との認識を示しました。

午後も、中道所属の議員が質問に立ち防衛力強化に伴う増税や企業団体献金などを巡って徹底追及する構えです。