少女買春の罪などで起訴され自殺したエプスタイン氏の事件をめぐり、アメリカメディアは司法省が公開した資料からトランプ大統領に関連する部分が削除されていたと報じました。野党・民主党はトランプ氏に不利な情報を隠しているとして追及を強めています。

エプスタイン氏に関する資料は法律で公開が義務付けられていて、司法省は1月、300万点を超える資料を新たに公開し、「資料の精査は完了した」と説明しています。

こうした中、アメリカの公共ラジオNPRは、司法省がトランプ大統領に関連する資料の一部を公表していないと報じました。

公開された資料の通し番号などを調べたところ、1983年頃に、当時13歳で、トランプ大統領に性的虐待を受けたと主張する女性の資料など53ページ分が削除されているとしています。

司法省はNPRに対し、「公開されていない資料は進行中の捜査に関連するものだ」などとコメントしたということです。

野党・民主党の議員は26日司法省に対し資料の公開を求めたほか、トランプ大統領が議会で証言するよう求めていく考えを示しました。