子どもの就職活動にアドバイスをしたら「専業主婦のくせに」と、我が子から見下されたという人も……。今回は、専業主婦のお母さんをバカにする息子に言い返したエピソードをご紹介します。

ろくに社会経験もないくせに？

「出産を機に仕事を辞め、専業主婦をしています。上の息子が就職活動をしていた頃、なかなか内定をもらえなかったので面接のアドバイスをしました。そしたら、『専業主婦がエラそうなこと言うなよ』『ろくに社会経験もないくせに』と言われ……。

腹が立ったので『あんたが落ちたその商社、お母さんが新卒で入ったとこだよ』『出産するまで6年間働いてたの』『子育てと介護があったから今は専業主婦だけど、社会人経験がないわけじゃないから』と言い返したら驚いていました。

当時は育休を取りづらい雰囲気で退職するしかなかったし、子どもが成長したあとは両親の介護が始まり再就職もできず……散々悔しい思いをしてきたのに、子どもにまでバカにされるなんて。いろんな事情で専業主婦をやっている女性は多いのに、そういう人たちを見下すような人間になってしまって本当に残念でした……」（体験者：50代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ 自分のお母さんが独身時代にどんな仕事をしていたのかも知らないなんて、もともとコミュニケーション不足だったのか、お母さんを最初から仕事の経験がないと決めつけて見下していたからなのか……。そんな風にバカにしていたお母さんが働いていた会社に落ちるなんて、二度とお母さんをバカにする発言はしないでほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。