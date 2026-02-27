リアルピース2nd写真集『Piece by Piece』オリコン週間写真集ランキング1位獲得

リアルピース2nd写真集『Piece by Piece』（宝島社／2026年2月12日刊）がオリコン週間BOOKランキングジャンル別「写真集」で1位を獲得した（※2026/2/23付 オリコン週間BOOKランキング ジャンル別「写真集」）。

【写真】『Piece by Piece』収録カット

リアルピースは、YouTube登録者数136万人、TikTokフォロワー数240万人以上という新進気鋭のYouTuberアイドル。かずぅ、こーた、かちょー、なお、こぺの5人組YouTuberとして活躍中であり、キャッチフレーズは“元気の押し売りアイドル”。ファンの総称は「りあぴぞく」。

本作のロケ地は熱海。街ロケや海、リゾナーレ熱海など様々なロケーションで撮影が敢行された。5人がプールで水遊びを楽しむ様子やボードゲームで遊ぶ様子、大きな花火を背景に浴衣に身を包んだ5人のカットなどが収録される。

そんな5人のパワフル＆ハッピーな世界観はもちろん、本書でしか見ることができないナチュラルで飾らない姿を収録し、まるで一緒に旅をしているような気分で楽しめるという。また本書にはランダムトレカ（全5種）が付属される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）