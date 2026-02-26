劇場アニメ『ルックバック』制作時に描きおろした絵をまとめた「下描き集」発売決定

劇場アニメ『ルックバック』制作時に押山監督自らが描きおろした絵をまとめた「下描き集」が「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」にて販売される。

【写真】「ルックバック」ステッカー（全11種）も新登場

麻布台ヒルズ ギャラリー（麻布台ヒルズガーデンプラザA MB階）では、2026年1月16日（金）～3月29日（日）まで、「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」を開催。劇場アニメ『ルックバック』はコミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて発表された藤本タツキ原作『ルックバック』の劇場アニメ作品。本展は劇場アニメの監督を務めた押山清高自らが主催する展覧会となっている。

「劇場アニメ『ルックバック』下描き集」では、初公開となる押山監督の制作過程での下描きを掲載。各イラストには押山監督の手書きメモも添えられており、監督の言葉とともに制作過程を辿ることができる。

併設のグッズショップにて、2月28日（土）より新たに「ルックバック」ステッカー（全11種）を発売。登場人物・藤野が作中で描いた4コマ漫画を切り取ったものや、藤野と京本のツーショットなど、グッズショップでも人気の絵柄が全11種のラインナップで登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）