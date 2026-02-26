「ちいかわ」とニューエラがコラボ　かわいいキャップアイテムが勢ぞろい

スポーツ・ライフスタイルのブランド・ニューエラより「ちいかわ」デザインアイテムが3月5日（木）にニューエラストア各店・ニューエラ公式オンラインストア・全国のニューエラ取扱店にて発売される。

【写真】モモンガや古本屋も登場 コラボアイテムを見る

『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

本コレクションでは8キャラクターをヘッド部分にぐるりと一周配置した［59FIFTY®（フィフティ―ナインフィフティー）］や、キャップをかぶったちいかわ、ハチワレ、うさぎをフィーチャーした［9TWENTY™（ナイントゥエンティー）］、ちいかわやハチワレがニューエラロゴの上から飛び出している［Casual Classic（カジュアルクラシック）］など「ちいかわ」のキャラクターがデザインされたアイテムが多数展開される。

キャップだけでなく、Tシャツやバッグ、キーホルダーのほか、キッズサイズのアイテムやゴルフアイテムまでラインナップ。全38種の商品が販売される。

※一部発売が遅れる商品あり※店舗によって展開のないアイテムあり

（文＝リアルサウンド ブック編集部）