アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』　改訳新版が3月に刊行

アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』改訳新版（早川書房）が2026年3月2日（月）に発売される。

2026年1月12日、アガサ・クリスティーは没後50年を迎えた。幾度も映像化・舞台化され、世界中で1億部以上を発行している代表作『そして誰もいなくなった』をはじめ、生涯でおよそ100作を遺した「ミステリの女王」。クリスティーが生み出したポアロ、ミス・マープル、トミーとタペンスら魅力的な名探偵と、画期的なトリックの数々は時代を超えてなお読み継がれている。

没後50年を迎える節目の年、早川書房は『そして誰もいなくなった』の改訳新版をクリスティー文庫から発売。『そして誰もいなくなった〔改訳新版〕』 では、孤島で繰り広げられる事件の緊張感はそのままに、文中の用語や文章のリズム感を見直し刊行された。

解説は読書家として知られ、クリスティーのファンでもある文筆家の山崎怜奈による書き下ろしを収録。さらに旧版から引き続き、赤川次郎の解説を再録。

『そして誰もいなくなった』のほか1926年に刊行された『アクロイド殺し』は2026年に刊行100周年、『スリーピング・マーダー』は刊行50年を迎える。

