「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）が2月28日に刊行される。

【写真】江籠裕奈、由良ゆら、船井美玖なども登場

『ENTAME 0.36sec. vol.01』の表紙・巻頭を飾るのは乃木坂46・中西アルノ。4月9日から放送開始のテレビ東京系連続ドラマ『惡の華』への出演が発表された。

今回の撮影の舞台となったのは、重要文化財・萩原家住宅。磨き込まれた床、カーテン越しのやわらかな光、柱に残る生活の気配を感じるカットを収録。中西を形作ってきた、好きな音楽や映画について語ったロングインタビューも掲載される。

また2月25日に67thシングル『名残り桜』をリリースするAKB48からは、新センターを務める伊藤百花が登場。忙しさの合間にふと訪れた、静かな一日を写し取ったカットのほか、伊藤が考えるセンター像について迫ったインタビューも収録。

そのほかにも4月19日から「Spring Tour 2026」を開催する虹のコンキスタドールから石浜芽衣が登場。アイドルオタクだった経験の原点と現在の軌跡をたどるオタク女子グラビアを撮影。インタビューでは推す側だった学生時代の話や、推される側となったあと味わった「最高の瞬間」について聞いた。

そのほかソロアイドルとして活躍する江籠裕奈、「#よーよーよー」からソログラビアでも活躍している由良ゆら、2人組オルタナティブ・ガールズユニット月刊PAMの船井美玖なども登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）