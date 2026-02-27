午前：債券サマリー 先物は反発 長期金利は２．１３０％に低下 午前：債券サマリー 先物は反発 長期金利は２．１３０％に低下

２７日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことが支援材料となった。



米長期金利は４．００％に低下した。核開発問題を巡る米国とイランの協議に注目が向かうようになり、中東情勢の緊迫化リスクを意識した債券買いが入った。日本の総務省が２７日に発表した２月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比１．８％上昇となり、政策要因で伸び率は１月の２．０％から鈍化。１年４カ月ぶりに２％を下回った。市場予想に対しては上振れして着地したものの、日銀の早期利上げ観測を後退させる要因になるとの見方から、円債相場をサポートした。財務省は同日、２年債入札を通知している。



先物３月限は前営業日比１９銭高の１３２円７２銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント低い２．１３０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS