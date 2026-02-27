「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１１時現在で、リョーサン菱洋ホールディングス<167A.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でリョー菱ＨＤは４日続伸。同社は半導体商社大手。今月発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）決算は、営業利益が前年同期比１６．８％増の６７億１３００万円と好調だった。ＡＩ関連を中心とした幅広い商材の販売が堅調だったほか、売り上げ構成の変化に伴う採算性改善などが寄与した。



株価は上昇トレンドに乗り、昨年来高値圏を突き進む展開。こうしたなか、足もと高値警戒感から同社株に対し売り目線で見ている向きもあるようだ。



