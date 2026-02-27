・たけびしが大幅反発、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・テクミラ急伸、円建てステーブルコイン発行のＪＰＹＣへの出資が株価刺激

・エレメンツは３日続伸、大型案件を受注

・中村超硬が３連騰、２６年３月期に関係会社株式売却益を計上へ

・ソニーＧが大幅続伸、自社株買い取得枠を再拡大

・ＷｅｌｂｙはＳ高カイ気配、ＴＩＳと業務提携契約を締結

・コーディアが高い、「ロゴセキブ」の拡大コホート開始を発表

・ＮＥＣが異彩高、米ソフトウェア関連株のリバウンドを受け大口資金の攻勢を誘発

・ＭＴＧは大幅続伸、アイシンと戦略的パートナーシップを締結

・マツモトがカイ気配で水準切り上げ、次世代ＤＡＴ事業構想の実現に向けた提携を材料視



