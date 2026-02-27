「組織力が完全崩壊」バスケ日本代表が中国に逆転負け…韓国メディア「大したことないのか」厳しい視線

桶谷大ヘッドコーチ体制初戦で逆転負けを喫した男子バスケ日本代表に対し、韓国メディア『OSEN』が「“日本バスケは大したことない！”沖縄ホームで中国に逆転負け…三一節の韓日戦にオールイン」と題して注目している。

【写真】韓国バスケチアの“ぴたぴたミニワンピ”

男子バスケ日本代表は2月26日、沖縄サントリーアリーナで開催されたFIFAバスケットボールワールドカップ・アジア地区予選ウィンドウ2で中国に80-87で逆転負けを喫した。

日本は来る3月1日、同会場で韓国と対戦する。中国戦の敗戦で崖っぷちに立たされた日本は、韓国戦で必ず勝利が必要となった。

“三一節”の韓日戦を控える韓国にとって、戦力分析のために非常に重要な一戦だった。日本もトム・ホーバス前監督が退き、桶谷大ヘッドコーチが初めて指揮を執った。

ただ、日本は既存の完成されたシステムと組織力が完全に崩れ、不安定な様子を見せた。

（写真提供＝新華社／アフロ）

序盤の流れは日本が主導した。日本は試合開始後5分間、中国を5点に抑えた。中国は第1クォーターでわずか11得点にとどまった。日本が21-11とリードを広げた。

しかし、フー・ジンチュウを中心とした中国のゴール下の攻撃が徐々に通用し始めた。日本は新たな帰化選手アレックス・カークが加わったが、かえって組織力が落ちた。カークは機動力が著しく低下していた。

結局、中国が猛追に出た。両チームは試合終了5分30秒前に68-68の同点となり、フー・ジンチュウがバスケットカウントを獲得して中国がリードを奪った。終了1分21秒前にはリャオ・サンニンがダメ押しのフリースローを決め、勝負を決定づけた。

フー・ジンチュウは20得点、12リバウンドでゴール下を支配し、リャオ・サンニンは16得点を記録した。韓国戦を欠場したガードのジャオ・ルイも10得点、3アシストを記録した。

日本は富永啓生の14得点がチーム最多得点というほど得点力に乏しかった。富樫勇樹も5得点、渡邊雄太は13得点にとどまった。ビッグマンのアレックス・カークは12得点、10リバウンドで、帰化選手としての役割を果たせなかった。

（記事提供＝OSEN）