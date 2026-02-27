27日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比225.30円（-0.38％）安の5万8528.09円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1319、値下がりは244、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は355.65円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が173.48円、ＳＢＧ <9984>が113.11円、フジクラ <5803>が47.46円、ディスコ <6146>が30.28円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を84.23円押し上げ。次いでソニーＧ <6758>が36.94円、コナミＧ <9766>が31.59円、中外薬 <4519>が21.56円、信越化 <4063>が19.22円と続いた。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は精密機器、非鉄金属の2業種のみ。値上がり率1位は建設で、以下、石油・石炭、その他製品、鉱業、卸売、水産・農林と続いた。



株探ニュース

