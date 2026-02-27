27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1005、値下がり銘柄数403と、値上がりが優勢だった。



個別では栗林商船<9171>がストップ高。テクミラホールディングス<3627>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>は一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション<1430>、ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、藤田エンジニアリング<1770>、第一建設工業<1799>、錢高組<1811>など120銘柄は昨年来高値を更新。マツモト<7901>、ＴＢグループ<6775>、ＪＭＡＣＳ<5817>、サンデン<6444>、ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ<6877>は値上がり率上位に買われた。



一方、フォーバル<8275>が昨年来安値を更新。精工技研<6834>、テクニスコ<2962>、サン電子<6736>、日本電子材料<6855>、ＡＩメカテック<6227>は値下がり率上位に売られた。



