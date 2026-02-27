27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.6％減の2048億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.9％減の1491億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> 、ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ <1475> 、ＮＥＸＴ 運輸・物流 <1628> 、グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> 、グローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> など42銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> が3.04％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.49％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は3.67％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は3.53％安、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> は3.03％安と大幅に下落した。



日経平均株価が225円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金956億8600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1178億8800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が142億4100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が97億700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が86億3400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が83億8700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が58億8900万円の売買代金となった。



