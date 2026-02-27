27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数403、値下がり銘柄数156と、値上がりが優勢だった。



個別ではＣｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>が一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス<166A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、日本ファルコム<3723>、サスメド<4263>、ＱＰＳホールディングス<464A>など10銘柄は昨年来高値を更新。Ｗｅｌｂｙ<4438>、ジェリービーンズグループ<3070>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、ヘリオス<4593>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ユーソナー<431A>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、イノバセル<504A>、ＣＲＡＶＩＡ<6573>が昨年来安値を更新。海帆<3133>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、シンバイオ製薬<4582>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、スタメン<4019>は値下がり率上位に売られた。



