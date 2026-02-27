ETF売買代金ランキング＝27日前引け
27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 95686 -34.4 57660
２. <1357> 日経Ｄインバ 14241 7.3 4203
３. <1321> 野村日経平均 9707 -52.8 60850
４. <1360> 日経ベア２ 8634 17.7 103.5
５. <1458> 楽天Ｗブル 8387 -30.3 68560
６. <1540> 純金信託 6070 -4.4 24665
７. <1579> 日経ブル２ 5889 -41.5 620.9
８. <1542> 純銀信託 5520 -33.8 41100
９. <2644> ＧＸ半導日株 4178 -0.7 3428
10. <1568> ＴＰＸブル 3252 -34.9 932.7
11. <1306> 野村東証指数 3009 -34.1 4108
12. <1398> ＳＭＤリート 2826 1087.4 2093.5
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2103 -19.3 2179.5
14. <200A> 野村日半導 1761 43.6 3299
15. <1489> 日経高配５０ 1638 28.8 3379
16. <1329> ｉＳ日経 1411 -64.4 6054
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1287 -41.4 88410
18. <513A> ＧＸ防衛日株 1152 -52.5 1016
19. <314A> ｉＳゴールド 1067 -10.8 383.0
20. <1326> ＳＰＤＲ 1057 52.5 74200
21. <1459> 楽天Ｗベア 1057 -21.2 170
22. <2036> 金先物Ｗブル 1057 -24.4 243100
23. <2244> ＧＸＵテック 1050 232.3 2938
24. <1541> 純プラ信託 1024 1.0 10865
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 854 121.8 1112
26. <1328> 野村金連動 853 53.1 19165
27. <1615> 野村東証銀行 792 -36.5 640.1
28. <1320> ｉＦ日経年１ 729 -53.1 60610
29. <1655> ｉＳ米国株 676 -8.3 772.5
30. <1623> 野村鉄鋼非鉄 636 47.9 66290
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 634 12.0 56450
32. <2552> 上場リートＭ 630 12500.0 2178
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 569 -48.9 401.4
34. <1356> ＴＰＸベア２ 532 -48.3 127.8
35. <1330> 上場日経平均 509 -47.0 60920
36. <1346> ＭＸ２２５ 474 -17.4 60510
37. <2033> コスピブル 459 27.5 74920
38. <2516> 東証グロース 436 124.7 602.8
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 395 39.1 2086
40. <496A> ＯｎｅＪ２０ 375 65.2 1031.0
41. <1358> 上場日経２倍 352 -61.4 109500
42. <2559> ＭＸ全世界株 348 -41.2 27015
43. <2243> ＧＸ半導体 334 14.8 3018
44. <282A> ＧＸ半導１０ 320 44.1 1896
45. <1545> 野村ナスＨ無 317 -3.1 39300
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 291 4.7 565.7
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ 278 -52.6 72000
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 272 -59.4 30870
49. <2513> 野村外国株式 261 29.9 3241
50. <1671> ＷＴＩ原油 238 -9.5 3387
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
