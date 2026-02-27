　27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 95686　　 -34.4　　　 57660
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14241　　　 7.3　　　　4203
３. <1321> 野村日経平均　　　9707　　 -52.8　　　 60850
４. <1360> 日経ベア２　　　　8634　　　17.7　　　 103.5
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8387　　 -30.3　　　 68560
６. <1540> 純金信託　　　　　6070　　　-4.4　　　 24665
７. <1579> 日経ブル２　　　　5889　　 -41.5　　　 620.9
８. <1542> 純銀信託　　　　　5520　　 -33.8　　　 41100
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　4178　　　-0.7　　　　3428
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　3252　　 -34.9　　　 932.7
11. <1306> 野村東証指数　　　3009　　 -34.1　　　　4108
12. <1398> ＳＭＤリート　　　2826　　1087.4　　　2093.5
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2103　　 -19.3　　　2179.5
14. <200A> 野村日半導　　　　1761　　　43.6　　　　3299
15. <1489> 日経高配５０　　　1638　　　28.8　　　　3379
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1411　　 -64.4　　　　6054
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1287　　 -41.4　　　 88410
18. <513A> ＧＸ防衛日株　　　1152　　 -52.5　　　　1016
19. <314A> ｉＳゴールド　　　1067　　 -10.8　　　 383.0
20. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1057　　　52.5　　　 74200
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1057　　 -21.2　　　　 170
22. <2036> 金先物Ｗブル　　　1057　　 -24.4　　　243100
23. <2244> ＧＸＵテック　　　1050　　 232.3　　　　2938
24. <1541> 純プラ信託　　　　1024　　　 1.0　　　 10865
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 854　　 121.8　　　　1112
26. <1328> 野村金連動　　　　 853　　　53.1　　　 19165
27. <1615> 野村東証銀行　　　 792　　 -36.5　　　 640.1
28. <1320> ｉＦ日経年１　　　 729　　 -53.1　　　 60610
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　 676　　　-8.3　　　 772.5
30. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 636　　　47.9　　　 66290
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 634　　　12.0　　　 56450
32. <2552> 上場リートＭ　　　 630　 12500.0　　　　2178
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 569　　 -48.9　　　 401.4
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　 532　　 -48.3　　　 127.8
35. <1330> 上場日経平均　　　 509　　 -47.0　　　 60920
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 474　　 -17.4　　　 60510
37. <2033> コスピブル　　　　 459　　　27.5　　　 74920
38. <2516> 東証グロース　　　 436　　 124.7　　　 602.8
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 395　　　39.1　　　　2086
40. <496A> ＯｎｅＪ２０　　　 375　　　65.2　　　1031.0
41. <1358> 上場日経２倍　　　 352　　 -61.4　　　109500
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 348　　 -41.2　　　 27015
43. <2243> ＧＸ半導体　　　　 334　　　14.8　　　　3018
44. <282A> ＧＸ半導１０　　　 320　　　44.1　　　　1896
45. <1545> 野村ナスＨ無　　　 317　　　-3.1　　　 39300
46. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 291　　　 4.7　　　 565.7
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 278　　 -52.6　　　 72000
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 272　　 -59.4　　　 30870
49. <2513> 野村外国株式　　　 261　　　29.9　　　　3241
50. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 238　　　-9.5　　　　3387
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


