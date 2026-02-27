【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】ファウル…？スクリーンの瞬間

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSF馬場雄大が、厳しい判定に苦しめられた。スクリーンをかけた場面で笛が吹かれ、ファンも不満を示した。

日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大ヘッドコーチの初陣は、第2クォーターまで47−33とリードしていたが、第3クォーター以降はターンオーバーを連発し、80−87で今予選初黒星を喫した。

PF渡邊雄太が試合後に「後半に自分たちの弱さが出た」と振り返ったが、審判の判定にも苦しめられた。その1つが52−56で迎えた第3クォーターの残り1分46秒だった。

中国に逆転を許しながらもSG富永啓生の3ポイントなどで粘りを見せる日本。さらにPG富樫勇樹が相手コートにボールを運んで攻撃に出ると、ボールは右で構えていた馬場の下へ。そこから馬場はドリブルから富永にボールをスイッチし、さらに富永を追いかけていたダオ・ジーウェイをブロックした。

「今の動いてるか？」の声も

しかし、富永がボールを捌いた直後、審判がホイッスルを吹いて馬場のオフェンスファウルに。この判定に不服の馬場は、両手を挙げてアピールする。実際にリプレイ映像では馬場が静止してスクリーンをかけているようにも見え、SNS上も騒然とした。

ファンからは、「馬場に笛吹く前に中国のHCの手がコートインしてる事を注意しろよー！」「馬場のスクリーン、別に動いてなくね？」「グレーなスクリーンじゃないと思うんだけどなカークも馬場も。スローで見ても...？」「今の動いてるか？」「馬場ちゃん、今日の審判と相性悪いんかな」「さすがにわかんないっす、あれで吹かれるの可哀想だ」「いまのファウルかいな！？」「あの馬場のスクリーンはリーガルやったと思う」「何がファウルなん！？まじで意味わからんジャッジ多すぎ」などの不満の声が殺到した。

この判定で個人ファウル4つ目となった馬場は、SG原修太と交代して一度ベンチに下がる。そして、第4クォーターにも不可解な判定で5つ目のファウルとなり、ファウルアウト（退場処分）になった。16分58秒のプレータイムで8得点・5アシストとオフェンスで貢献していた馬場の退場は、日本に大きなダメージを与えることになった。

今予選で初黒星を喫したアカツキジャパンだが、次節の韓国戦（3月1日）は同じくホーム沖縄での開催。勝利を掴み取れるか。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

