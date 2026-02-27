木村拓哉のファッション観にアンミカ感心 「大事に雑にしたい」 好きな私服スタイルも明かす
俳優の木村拓哉が、26日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。好きなファッションについて語った。
【集合ショット】わきあいあい！舞台上でも笑顔あふれる木村拓哉＆綱啓永ら
アンミカから、ファッションで大事にしていることを聞かれた木村。「単純に興味あるかないか。ワクワクできるか。そこも一緒なんですけど」と答えた。続けて「24色で、12色で、っていう格好はできないかもしれないけど。そこまで色を楽しめていないのかも。自分が」と話した。
好きな私服スタイルについては「デニム」と回答。「すごい矛盾しているんだけど、大事に雑にしたい。あそこに行ったら絶対これ汚れるよね、って思うんだけど、その道は避けたくない」と説明した。
アンミカが「白T着てるからって、絶対ラーメンは我慢せぇへんとか」と水を向けると、木村は「食べて、もし（しみが）ボチッってなった時の『ほら』っていうところは楽しむかもしれない」と話していた。木村の素顔にアンミカも感心した様子を見せていた。
