“りくりゅう”神解説・高橋成美「入り込んでいましたね、ペアの時代」、木原龍一とのペア振り返り“恐怖”語る
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで解説を務めた高橋成美が、27日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。かつて組んでいた木原龍一とのペア時代を振り返った。
【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一
番組で、視聴者から「投げ飛ばされて怖くない？」という質問を受けた高橋。スタジオでは“りくりゅう”の三浦璃来が木原に投げられて飛んでいるバーチャル映像が出た。
これを見た高橋は「入り込んでいましたね、ペアの時代。今思い出したらすごい怖いですね。怖い怖い怖い」と率直な心境を吐露。ただ、「やっている時は怖くない。自分のパートナーだと、信頼しているので怖くない」と話していた。
りくりゅうは3メートル上がると明かし、「たとえ上手な選手であっても、軽い気持ちでツイストをやってというのはご法度。ツイストリフトは大切な技なので徐々に徐々に積み上げていく」とペアの信頼関係の重要性を語っていた。
【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一
番組で、視聴者から「投げ飛ばされて怖くない？」という質問を受けた高橋。スタジオでは“りくりゅう”の三浦璃来が木原に投げられて飛んでいるバーチャル映像が出た。
これを見た高橋は「入り込んでいましたね、ペアの時代。今思い出したらすごい怖いですね。怖い怖い怖い」と率直な心境を吐露。ただ、「やっている時は怖くない。自分のパートナーだと、信頼しているので怖くない」と話していた。
りくりゅうは3メートル上がると明かし、「たとえ上手な選手であっても、軽い気持ちでツイストをやってというのはご法度。ツイストリフトは大切な技なので徐々に徐々に積み上げていく」とペアの信頼関係の重要性を語っていた。