イランとアメリカによる核交渉で、アメリカが要求した核施設の解体などについてイラン側は拒否したと報じられました。また、来月2日に技術的な協議をすることが決まりました。

【映像】イラン核施設の様子

スイスで26日に開かれた高官級協議は、途中で一度中断し、午前と午後に分けて実施されました。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、午前の段階でアメリカ側はイランの立場に「失望した」と伝えています。一方で、協議終了後には「前向きなものだった」と振り返る当局者の話も報じました。

アラグチ外相は記者団の取材に進展があったという見方を示し、「いくつかの問題で合意に近づいたが、依然として意見の相違もある」と語りました。また、来月2日には技術的な詳細を議論する専門家レベルの協議をオーストリアのウィーンで開くと明らかにしました。次回の高官級協議は1週間以内に実施されるとしています。

ウォールストリートジャーナルは、アメリカがイランにある3つの核施設を解体し、残っている濃縮ウランをすべて引き渡すよう求め、合意は永続的なものでなければならないと主張したと伝えています。イラン側はこの要求を拒否したということです。

アメリカは軍事介入に踏み切る構えを崩しておらず、今回の協議の結果が、トランプ大統領の決定にどのように影響するかが焦点です。（ANNニュース）