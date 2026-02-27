北海道室蘭市の青山剛市長は２６日、厳しい経営が続く市立室蘭総合病院について２０２７年度をめどに閉院する方針を表明した。

同年度で病院事業会計を閉め、市立病院にある高度急性期・急性期医療は同市内の製鉄記念室蘭病院への統合を目指す。

青山市長は、同日開会した定例市議会の市政方針説明で市立病院について、「（経営状況は）市が数年後には財政再生団体に転落する危機的な水準にある」と、市の財政を悪化させている状況を説明。その上で「市立病院開設者として熟考した結果、病院事業会計を閉じる決断をした」と閉院を表明した。

市立病院によると、病院の負債は２４年度末で約８５億円に上る。同年度は市の一般会計から病院事業会計に約１６億円、２５年度は約２６億円を繰り出し、２６年度は約２３億円を支出する方針という。

同病院は１８７２年開設で１５０年以上の歴史がある。２２診療科、５１７床あり、医師・看護師ら約７２０人が働いている。入院患者は約３００人で、１日あたりの外来患者は約５００人。市立病院の他の診療科や患者については今後、地域の医療機関と受け入れについて協議を進めるという。

市内の病院を巡っては、急激な人口減で立ちゆかなくなるとして、市立病院、日鋼記念病院、製鉄病院の３病院が２０１８年から再編協議を始めた。西室蘭にある日鋼病院と市立病院については「先に再編を進める」と、いったん合意した。しかし、日鋼病院は昨年１０月に全国で病院統合を進める「徳洲会」グループに入ることを表明し、再編協議は白紙になっていた。