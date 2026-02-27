森香澄、“飲み仲間”はあの女優「家でご飯を食べながら飲む」 話の内容は…
家でご飯を食べながら、仕事の悩みを語り合う。森香澄が明かした現在の“飲み仲間”は井桁弘恵。同じ立場だからこそ交わされる、番組出演の裏側トークとは。
『愛のハイエナ season5』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○現在の“飲み仲間”は井桁弘恵
24日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#8のスタジオゲストには、森香澄が登場。
現在の“飲み仲間”について、井桁弘恵と家飲みをしているという森は、「家でご飯を食べながら飲む」とプライベートの様子を語る。
そこで東ブクロ(さらば青春の光)が「何の話をするんですか?」と尋ねると、森は「悩み」と一言で回答。「(井桁ちゃんと)同じ立場で、同じ番組の別の回に呼ばれることが多い」とし、「この番組どうだった?」「どういう立ち位置で行けばいい?」「このアンケートどう書いた?」などと明かした。
この話を聞いた屋敷裕政(ニューヨーク)は「お互いまだまだ売れたそうですね」とコメントし、笑いを誘っていた。
『愛のハイエナ season5』#7は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
『愛のハイエナ season5』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
