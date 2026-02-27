「3月5日は4つの吉日が重なる″プレミアム開運日″」 - バレンタインジャンボ宝くじ発売中
「バレンタインジャンボ宝くじ」(1枚300円)と「バレンタインジャンボミニ」(1枚300円)が、2月3日〜3月6日まで販売されている。
宝くじ
バレンタインジャンボ宝くじは、1等賞金が2億円、1等・前後賞合わせて3億円。さらに、2等賞金が1億円であるほか、前年と比較して1億円以上の当せん本数は2倍、5万円の当せん本数は7倍。バレンタインジャンボミニは、1等・前後賞合わせて3,000万円となっている。
みずほ銀行宝くじ部では「販売期間の終了目前となる3月5日は、『大安』『一粒万倍日』『天赦日』『寅の日』という4つの吉日が重なる『プレミアム開運日』。4つの吉日が重なるのは珍しく、宝くじを購入するのに最適な、縁起の良い一日となります」とアピールしている。
宝くじ
