¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇ½ç¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Åè¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£²ÈÖ¤Î»þ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤È£±ÈÖ¤Î»þ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¿Í¤¬°ìÈÖÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤ÂÇ½ç¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤ÎÁêÃÌ¤È¤¤¤¦¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢£±ÈÖ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿äÂ¬¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æº£²ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Èà¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅðÎÝ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÁöÎÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°²ó¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Î»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤ÆÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¡¢Â¼¾å¡Ê½¡Î´¡ËÁª¼ê¤¬µÕÅ¾¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÂÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀËÍ¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°²óÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö£±ÈÖ¤ÎÊý¤¬Èà¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£