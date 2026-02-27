町田啓太を俳優人生のスタート地点で撮影！ 活動15周年アニバーサリーフォトブック東京カット解禁
俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』（小学館）より、東京篇3カットが先行解禁された。
【写真】東京タワーを背景にした幻想的なカットも！ 東京篇先行カット
東京、ソウル、台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍する3人のフォトグラファーが撮影。さらに、初の書き下ろしエッセーも収録され、町田啓太の「今」が立体的に表現された本となる。3冊セット・計240ページの大ボリューム写真集に加え、トレカ3種を特製ケースに封入した永久保存版だ。
今回、東京篇から3カットが先行解禁。気鋭の写真家・小見山峻が撮影を担当し、俳優人生のスタート地点、初めて立った舞台の地「銀河劇場」でのエモーショナルなカット、東京タワーを背景にした幻想的なカット、東京の街並みを歩きながら撮影したナチュラルなカットとなっている。
『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』は、小学館より5月12日発売。定価5720円（税込）。
