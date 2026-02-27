『ばけばけ』“トキ”高石あかり「妙に眠くて…」意味深ラストにネット騒然「まさか」「もしかして…」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「カク、ノ、ヒト。」（第105回）が27日に放送され、意味深なラストを迎えると、ネット上には「急に眠くなる…ってまさか」「もしかして…」などの声が集まった。
【写真】ヘブンの同僚ロバートと妻のラン
リテラリーアシスタントとしてヘブンの執筆活動を手助けするトキ。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻・ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないか提案する。
ある日、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれる。初めて立派な洋館に招かれたトキは、自分以外の3人が英語で会話する様子についつい緊張してしまう。
その日の夜、早速ヘブンから英語を習うトキ。彼女は「おランさんにはまだまだですが、あの方のようになれるよう頑張りますけん」と笑顔を見せる。ところが、疲れた様子のトキは「今日は…ここまででもええですか？」と言って腰を下ろすと「あの…なんだか妙に眠くて…」とその場で横になる。
さらにトキは「おイセさんの呪い…今頃来たんかねえ…」とつぶやきつつ、そのまま眠りにつくのだった。
第105回放送後、ネット上には「急に眠くなる…ってまさかねぇ…」「眠いって…もしかしておめでたなのでは…？」「おめでたの兆候か？」「もしかして…ご懐妊？？？」「つい、妊娠？妊娠？って思ってしまう…」といった反響が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】ヘブンの同僚ロバートと妻のラン
リテラリーアシスタントとしてヘブンの執筆活動を手助けするトキ。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻・ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないか提案する。
その日の夜、早速ヘブンから英語を習うトキ。彼女は「おランさんにはまだまだですが、あの方のようになれるよう頑張りますけん」と笑顔を見せる。ところが、疲れた様子のトキは「今日は…ここまででもええですか？」と言って腰を下ろすと「あの…なんだか妙に眠くて…」とその場で横になる。
さらにトキは「おイセさんの呪い…今頃来たんかねえ…」とつぶやきつつ、そのまま眠りにつくのだった。
第105回放送後、ネット上には「急に眠くなる…ってまさかねぇ…」「眠いって…もしかしておめでたなのでは…？」「おめでたの兆候か？」「もしかして…ご懐妊？？？」「つい、妊娠？妊娠？って思ってしまう…」といった反響が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」