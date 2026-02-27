俳優の山田裕貴が２７日、都内でＴＢＳ×Ｕ―ＮＥＸＴ×ＴＨＥ ＳＥＶＥＮ３社がタッグを組んだドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（３月２６、２７日２夜連続放送）の制作発表イベントに出席した。

主人公・土方歳三を演じる山田は、ランウェーに登場すると同時に絶叫。ファンに笑顔を振りまき「『裕貴、何かカマせよ』と言われたのでめちゃめちゃ大声で出てやろうと思った。皆さんの歓声がすごくて『ありがてえ』と思いました」と喜んだ。

片田舎の“バラガキ”から“鬼の副長”にまで成長する役柄。「（土方は）史実でも手のつけられない子供と言われていた。一番成長の振り幅を見せられるキャラクター。これだけのキャストがそろっているので、引っ張っていくのではなく、みんなでやろうというのを大事にした。みんなで作っていけた空気があった」と手応えを口にした。共演を通して「みんなのことが大好きになった。ありがとうの言葉しか出てこない」と感謝した。

嵐の松本潤演じる主君・松平容保に刀を向けるシーンについて「歳三の強さを表現するためにはありだなと。これは松本潤の“殿”だったからこそできた」としみじみ。これに松本は「（山田との）関係性があったから、このシーンができた。めちゃくちゃいい目してましたよ」と褒めちぎっていた。

本作は、幕末最強のサムライ集団・新撰組を描いた橋本エイジさん、梅村真也さん原作の人気コミック「ちるらん 新撰組鎮魂歌」の実写化。魅力的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣（たて）を交えて映像化する。