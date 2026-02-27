26日にTBS系「ひるおび」に出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。木原の元パートナー・高橋成美さんは26日、TBS系「ひるおび」に出演。安藤美姫さんからの言葉に涙を流す一幕があった。

日本フィギュア初となるペアの五輪表彰台。歴史を変えた“りくりゅう”の歩みには、欠くことのできない人物がいる。

それはペア中継の解説で大人気となった木原の元パートナー高橋さんだ。2人は2014年ソチ五輪に出場した。

26日のTBS系「ひるおび」で安藤さんから「木原選手が今あるのって、ここにいる高橋選手が最初のパートナーだったからだと私はすごく思っていて。彼の未熟なところを、もう出来上がっていた選手が支えていたからこそ、オリンピック代表にもなれたんだと思う。だから私は、彼が高橋選手に出会わなければこの道は開かれていないと、正直思っています」と言われると、隣にいた高橋さんの目から涙がこぼれた。

高橋さんは「嬉しいし、そういうこと考えることも、思うってことも、やっちゃいけないことだって思っていた。でも、そういうふうに言ってもらえて……。昔の自分の頑張りも、美姫ちゃんが覚えててくれてる。もう別に誰も覚えててくれなくてもいいし、覚えててくれてる人いるのも知ってるけど、こんなに近い人が言葉にして……。美姫ちゃん、宇宙一だよ」と声を震わせた。

安藤さんは自身のインスタグラムのストーリー機能で高橋さんとの2ショットを公開。「なるちゃん いつもちっこくて可愛いけど 日本のペアの道を切りひらいたデカい存在 本当に本当に凄いのよあなたは ご一緒させていただけて嬉しかったです」とつづった。



（THE ANSWER編集部）