¾¾ËÜ½á¡¢¸åÇÚ¡¦»³ÅÄÍµµ®¤È¤ÎÇ®¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª¡ÖÍµµ®¤ÎÇØÃæ¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¡¡Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£Ô£Â£Ó¡ß£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¡ß£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ö£Å£Î£³¼Ò¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ë¤é¤ó¡¡¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡×¡Ê£³·î£²£¶¡¢£²£·Æü£²ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¼ç±é¤Î»³ÅÄÍµµ®¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ñÄÅÈÍ¼ç¡¦¾¾Ê¿ÍÆÊÝ¡Ê¤«¤¿¤â¤ê¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¤¬¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡ª¡×¤È°ÒÀªÎÉ¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñÄÅ¤ÎÊý¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢¸åÇÚÌò¼Ô¤Î»³ÅÄ¤È½é¶¦±é¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²È¹¯¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó¡Ù¤Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íµµ®¤ÎÇØÃæ¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡£º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶ºî¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÆÊÝÁü¤ò¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤¿¡£¤½¤Î»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤è¤ê¤Ï¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ä¥é¤â»Â¿·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËëËöºÇ¶¯¤Î¥µ¥à¥é¥¤½¸ÃÄ¡¦¿·ÀñÁÈ¤òÉÁ¤¤¤¿¶¶ËÜ¥¨¥¤¥¸¤µ¤ó¡¢ÇßÂ¼¿¿Ìé¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¤Á¤ë¤é¤ó¡¡¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡×¤Î¼Â¼Ì²½¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤È¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê»¦¿Ø¡Ê¤¿¤Æ¡Ë¤ò¸ò¤¨¤Æ±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¾¾Ê¿ÍÆÊÝ¤Ï¡¢ÌÇ¤Ó¤æ¤¯ËëÉÜ¤Î±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âµþÅÔ¼é¸î¿¦¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¡£Ï²»Î¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¶áÆ£Í¦¤äÅÚÊýºÐ»°¤é¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¿·ÀñÁÈ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÅÚÊý¤é¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹Â¸ºß¤À¡££²£°£°Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¹¾¸ÍËëÉÜ¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î½â¡É¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¼«¤é¤Î¿®Ç°¤Ë½¾¤Ã¤¿Ì¾·¯¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£