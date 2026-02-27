西武からポスティングシステムで移籍したアストロズ・今井達也（27）が日本時間27日、メッツとのオープン戦に初登板。1回を1安打無失点だった。

今井は先頭セミエンの打球速度約159キロの強烈な当たりが右すねを直撃。いきなりアクシデントに見舞われたが、3番ビシェットを三ゴロ併殺に仕留めるなど、後続を断って、予定の1イニングを終えた。

降板後、患部に異常はないと明かした今井は「楽しかった。どんどん投げて感覚をつかんでいければと思う」と初登板を振り返った。

3年総額約98億円で加入した今井を巡っては、複数の米メディアがエース右腕ハンター・ブラウン（昨季12勝9敗）に次ぐ2番手で起用されると予想。ア・リーグ西地区の覇権奪回、2年ぶりのポストシーズン進出を目指すチームでエース級の働きが求められるが、渡米1年目の成否のカギを握るのはドジャース・山本由伸（27）ばりの“魔球”だ。

スタミナがある上にケガにも強い

今井は21日に実戦形式の打撃練習であるライブBPに初登板した際、カーブ以外の持ち球（スライダー、チェンジアップ、シンカー、スプリット）全てを披露した。特にスプリットは対戦した同僚選手がこぞって絶賛しており、メジャー6年目のトランメル外野手は「野球を24年間やってきて、そのうち11年はプロだけど、あんな球は人生で一度も見たことがない」と目を丸くした。首位打者3度（2014、16、17年）のヒットメーカーである内野手アルトゥーベは「初速が速くて、打ちにいこうとすると急に落ちる。山本由伸も同じような球を持っている。彼（今井）は山本と同じような打ち取り方ができるだろう」と、ドジャースのエースで昨季のワールドシリーズ（WS）MVP右腕に匹敵すると太鼓判を押した。

昨季、山本はスプリットを駆使してシーズンを通じてローテを守り、ド軍の球団史上初のWS連覇に貢献した。対戦相手の多くは「速球のように見える。捉えたと思ったら、ストンと落ちるので、対応のしようがない」と白旗を揚げている。

今井はスタミナがある上に、ケガにも強いため、ア軍ではワークホース（馬車馬）として期待される。山本に匹敵する魔球を効果的に使えば、1年目から活躍できそうだ。

◇ ◇ ◇

一方、日本では大谷翔平が侍Jに合流したことで、WBC狂騒曲の幕が開けた。宿舎のある名古屋では県警動員され、ホテルの導線は完全封鎖。街はかつてない緊張感と熱気に包まれ、異様な空気が漂っている。現地はいま、どのような状況なのか。

